Van Turizm ve Seyahat Fuarı’na yoğun ilgi

Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 2629 Eylül tarihleri arasında açık olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılım sağlandı. İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan’dan da turizm bileşenlerinin katılım sağladığı fuarı, yurt içinden binlerce kişi ziyaret etti. Fuarı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, stantları tek tek gezerek yetkilileri ile sohbet etti. Fuara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan İlhan, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen turizm bileşenlerin yanında ülke dışından da katılımın olmasının Van ve bölgeye sonraki süreçte olumlu yansımalarının olabileceğine dikkat çeken İlhan, “Ben bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Fuarın; ilimize, ülkemize ve turizmcilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Fuarı gezen Çakırtaş Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Çakırtaş ise, “Fuarlarımızın kalabalık olması, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlanması bize gurur veriyor. Van’ın olmazsa olmazı turizmdir. Özellikle İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’tan katılım sağlanması ilimiz için önemlidir. İran’ın dışından da ilimize turist çekmemiz lazım. Ben bu noktada Van Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Van’da tatil köylerinin oluşması gerektiğinin altını çizen Çakırtaş, “Van Gölü etrafında Gürcistan’da, Kuveyt’te, Muğla’da olduğu gibi tatil köylerinin yapılması lazım. Bunun yanında özellikle büyük kulüplerin Van’da kamp yapması için spor köylerinin oluşturulması gerekiyor. Nitekim Vanspor FK bu sene Erzurum’da kampa girdi. Neden ilimizde böyle kamp alanları oluşturulmasın? Turizm sektöründe sadece İran ile kalınmaması, Arap ülkelerinden de katılım olması lazım. Bu noktada Van Büyükşehir Belediyesinden isteğimiz, imarın bir an evvel genişletilmesidir. Turizmin Van Gölü etrafında aktif olması için çaba gösterilmesi gerekir. Çünkü hepimizin ortak sevdası Van ve Vanspor’dur” diye konuştu.

VAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:32

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