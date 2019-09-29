Çaldıran Belediyesi standına yoğun ilgi

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bu yıl düzenlenen ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ ile ‘3. Uluslararası BatıAsya Turizm Araştırmaları Kongresi’ne damgasını vurdu.

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, fuarda açılan stant; katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fuarın en gözde standı olan ve ilçeye has domates ile salatalığın yanı sıra el sanatları ürünlerinin de yer aldığı stantta sahnelenen HacivatKaragöz ve kukla oyunları ize ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçilerin en çok uğradığı stantların başından gelen Çaldıran Belediyesinin standı, çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu. Domates ve salatalık ikramının ardından sahnelenen HacivatKaragöz ile kukla gösterini büyük bir keyifle izleyen ziyaretçiler, emeklerinden dolayı Çaldıran Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

VAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:33

GÜNEŞ 05:54

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 18:00

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.