5. Van Gölü Balığı Festivali

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, 5. Van Gölü Balığı Festivaline katıldı.

Edremit Belediyesinin katkıları ve Van Ajans Asya Fuarcılık sponsorluğunca düzenlenen 5. Van Gölü Balığı Festivaline katılan gönüllüler ve çocuklar, kurulan kültürel stantları ziyaret edip Van Gölü Balığı ve yöresel lezzetlerden olan ayran aşını tattılar. Fuar alanındaki çeşitli stantları da gezen çocuklar ve Van Gönül Elçileri gönüllüleri, gün sonunda toplu fotoğraf çekimiyle etkinliklerini noktaladılar.

Etkinlik hakkında konuşan Çocuk ve Gençlik Kampüsü ve Van Gönül Elçileri projelerinin koordinatörü Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Tarafımızca bakımları üstlenilen çocuklarımızın sosyal ve kültürel birikimlerine katkıda bulunmak, yaşadıkları ildeki kültürel çalışmalar hakkında bilgilenmelerini sağlamak adına yaptığımız bu ziyarette, çocukların keyifli vakit geçirmelerini de amaçladık. Diğer yandan koordinatörlüğünü üstlendiğim Van Gönül Elçilerinin de toplum yararına olan çalışmalar ve etkinliklere duyarlılıklarını geliştirmek için de iyi bir imkân oldu" dedi.

VAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:33

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