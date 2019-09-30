Van’da Floransa Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Van’da Özel Floransa Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı.

2 Nisan Caddesi üzerinde kurulan polikliniğin açılış töreninde konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, poliklinikte 15 kişinin Van halkına hizmet vereceğini ifade ederek, “Poliklinikte 15 kişinin istihdamının sağlanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Genç arkadaşlarımız kendi şehirlerinde okuyup, kendi şehirlerinde mezun olup, kendi şehirlerinde hizmet etmek için bir yatırım gerçekleştirmişler. Ben öncelikle anne ve babalarını tebrik ediyor, bu iş yerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Özel Floransa Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahipleri Büşra Çiftçi ve Fırat Umaz ise, üç poliklinikten oluşan merkezde 5 hekimin hizmet vereceğini ifade ederek, “Tek amacımız Van ve bölge halkına güzel ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. 15 kişinin istihdamının sağlandığı polikliniğimizin Van ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Van Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İbrahim Şahin’in de katılım sağladığı açılış programı, kurdele kesimi ve polikliniğin gezilmesi ile sona erdi.

VAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:34

GÜNEŞ 05:55

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:58

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.