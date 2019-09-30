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Başkan Say’dan VANESOB’a ziyaret

İHA

Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Say’dan VANESOB’a ziyaret

Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, VANESOB’un Van’ın önemli bir meslek odası olduğunun altını çizdi. Van esnaf ve sanatkarının hem Van halkı hem de yerli ve yabancı turistler ile iletişim halinde olduğuna dikkat çeken Başkan Say, “Bu nedenle Van esnafımız çok önemli bir noktada duruyor. Esnafın davranışı adeta Van’ın vizyonu anlamına geliyor. İstenen bir esnaf profilinin ortaya çıkması için emek veren başta VANESOB Başkanı İsa Berge olmak üzere tüm oda başkanlarımızı kutluyorum. Duyarlılık gösteren Van esnafına ve sanatkarına da teşekkür ediyorum. Bizler de Edremit Belediyesi olarak bu konuda yapılan çalışmaların yanında yer alacağız. Nazik karşılama için teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren VANESOB Başkanı İsa Berge ise, “Van’ın en büyük meslek odası olarak memleketimizin gelişmesi adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Edremit’in Van’ın önde gelen bir turizm ilçesi olduğunu hatırlatan Berge, “Bu kapsamda önemli çalışmalara imza atan başkanımızı kutluyorum. Edremit ilçemiz, Van’ın görünen yüzüdür ve ilçeye olan ilgi bunun en önemli göstergesidir. Turizm ilçesine yakışır çalışmalar yapan ve önümüzdeki günlerde daha önemli projelere imza atacak olan Başkan Say’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
VANESOB Başkanı Berge, Başkan Say’a yaptığı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti ve kilim hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

VAN

01 Ekim 2019 Salı

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