Van’da YİKOB bilgilendirme semineri Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Türkiye’deki en büyük yatırımlara imza atan YİKOB'ların mutlaka bakanlık bünyesine alınması lazım"

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Kapasite Güçlendirme Projesinin (YİKOB) ilk pilot bilgilendirme semineri Van’da düzenlendi.

Elite World Van Hotel'de gerçekleşen seminere, Van, Ankara, Antalya, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Konya ve Kocaeli illerinden YİKOB personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YİKOB hakkında bilgilendirmede bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin ilk seminerinin Van’da icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmalarında YİKOB tarihinden kısaca bahseden Vali Bilmez, “YİKOB’lar, ihtiyaç olan birimlerdir ve çok daha güçlü olması lazım. Türkiye’deki en büyük yatırımlara imza atan bu birimin mutlaka bakanlık bünyesine alınması lazım. Şu an İzmir’deki uygulama farklı, Kocaeli’deki uygulama farklı, Van’daki uygulama farklı. Bu uygulama birliğinin sağlanması ve kurumun çok güçlü hale getirilmesi lazım. Bu anlamda diğer on ilden buraya gelen arkadaşların bu noktada ciddi katkı sunmalarını bekliyoruz. Kendi illerindeki hem artı hem eksik taraflar bu projede çok net ortaya konulursa, bundan sonraki düzenlemeler çok daha iyi planlanacaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez ise başkanlık olarak yetki ve sorumluluk alanı gereği, idarenin kapasitesinin güçlendirmesi, yerel yatırımların planlanması ve izlenmesi, dijital dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi, bütçe ve mali kontrol işlemleri gibi birçok konuda yönlendirici ve koordine edici bir rol üstlendiklerini ifade etti. Göçmez, “Bakanlığımızın faaliyet gösterdiği her alanda yüksek performans, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyeti, etkili merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon sağlanması yönünde çalışmalar yapılması, başkanlığımızın en temel görevi ve sorumlulukları arasındadır. Bu misyondan hareketle başkanlığımızın önceliklerinden biri de İçişleri Bakanlığı uhdesinde kurulan YİKOB'ların, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek daha etkili çalışmaları, sunulan hizmetlerin daha kaliteli olması, yerel yatırımlarda azami koordinasyon sağlanması amacıyla proje ve çalışmalarda bulunmak başkanlığımızın önceliklerinden biridir. YİKOB'ların özel bütçeli idare sınıfına geçmesiyle düzenlemeye ihtiyaç duyulan alanların daha da artması, teşkilat yapılanmalarının 30 ilde aynı standartta olmadığının görülmesi, personel yapılanmasına ilişkin sorunların bulunması, tabi olunan mevzuat konusunda tereddütlerin ve farklı uygulamaların yaşanması gibi nedenler, YİKOB'larda kapsamlı bir çalışma yapılması gereğini kuvvetlendirmiştir. Bu çerçevede 2016 yılı sonunda o dönemdeki Avrupa Birliği Bakanlığına hali hazırda yürüttüğümüz bu projenin ilk versiyonu sunulmuştur. Benzer AB projelerine kıyasla kabul edilme sürecini hızla tamamlayan projemiz, 2019 yılının mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Birim, iş ve personel bazlı bulguların farklı veri okuma metotları ile ele alındığı ve yapılan analizlerin bilimsel temellerin yanında gözlem ve incelemeye dayandırıldığı raporların YİKOB'lar için yapılacak çalışmalara ışık tutacak düzeyde olduğunu dile getiren Göçmez, “Van'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin proje hedeflerine ulaşmada faydalı olmasını ve elde edilecek sonuçların YİKOB'lara ve diğer tüm proje paydaşlarına katkı sağlamasını temenni ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından YİKOB’ların genel ve mevcut durumları sunumu ile devam eden program, 5 gün sürecek olan çalıştaylarla sona erecek.

