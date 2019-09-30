Uzman Doktor Şahin’den ‘alzheimer’ uyarısı

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Cevdet Şahin; alzheimer hastalığının, beyin hücrelerinin programlanandan daha erken dönemde kayıp yaşaması sonucunda meydana geldiğini belirterek, “Hücrelerin ölümüyle birlikte beyin büzüşüp yavaş yavaş küçülmeye başlayarak bilinç kaybı gerçekleşir” dedi.

Alzheimer hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Uz. Dr. Cevdet Şahin, hastalığın görülme sıklığının daha çok yaşla bağlantılı olduğunu söyleyerek, “Özellikle 65 yaş ve üzeri her 100 kişiden 8’i bu rahatsızlıkla karşı karşıya kalabiliyor. Hatta günümüzde Türkiye’de yaklaşık 300 bin alzheimer rahatsızlığı olduğu tahmin ediliyor. Alzheimer; hastanın duygu, düşünce ve davranışlarında problemlere yol açan bir çeşit unutkanlık tipi olarak tanımlanabilir. Genellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda ortaya çıkar, belirtilerini yavaş yavaş hissettir ve hasta gün geçtikçe günlük rutin işlerini dahi yapamayacak hale dönüşür. Hastalığın nedenleri konusunda herhangi bir kesinlik yoktur. Yaş etkeninin yanı sıra genetik faktörlere bağlı olarak da görülebilir” dedi.

Erken dönem alzheimer belirtileriyle ilgili de bilgiler veren Şahin, “Alzheimer başlangıcı, ilk ve temel belirti olarak hafıza kaybıyla kendini gösterir. Bunun dışında; olayları unutmak, son konuşulanları dahi hatırlayamamak, eşya, adres, lokasyon isimlerini unutmak, sinir, kaygı ve stres düzeyinde artış, ruh halinin devamlı değişken olması, aynı soruları sık sık sormak, aynı şeyleri tekrar etmek ve kendi kendine konuşmak, devamlı tereddütte olmak ve karar verme konusunda zorlanmaktır. Orta dönem alzheimer belirtileri ise; aşırı heyecanlanmak ve sinirli olmak, takıntılı, dürtüsel ve tekrarlayan hareketler, kafada karışıklık yaşamak, günün hangi saatinde olduğunu bilememek, rahatsız geçen bir uyku süreci, halüsinasyonlar görmek, gerçekle hayaldekileri karıştırmak, paranoyak hislere bürünmek, aşırı şüphelere kapılmak, konuşma ve dil sorunları yaşamak, yeryön ilişkisi kuramamak, mesafeleri değerlendirememek, ruhsal bunalımlarda artış, aşırı stres ve kaygı düzeyidir. İleri dönem alzheimer belirtileri de; yeme ve yutma zorluğu, uzun ve kısa süreli bellekte problemler, kilo kaybı veya aşırı yeme rahatsızlığı, yardım almadan hareket edememek ve pozisyon değiştirme noktasında güçlük çekmek, idrar kaçırmak, konuşma kaybı yaşamak” diye konuştu.

VAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:34

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