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Halk otobüsü ve minibüs şoförlerinin hakaretleri Van'da halkını bıktırdı

İHA

Van'da halk otobüsleri ile minibüslerin, durak dışı ve kapasitenin üzerinde yolcu aldığını, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere yaptıkları hakaretler ile yolcuları mağdur ettiğini ve adeta yarışır gibi hız yaparak yolcu güvenliğini tehlikeye attığını belirten vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimlerini sıklaştırmalarını istedi.

Halk otobüsü ve minibüs şoförlerinin hakaretleri Van'da halkını bıktırdı

Van’da halk otobüsleri ile minibüslerin, durak dışı ve kapasitenin üzerinde yolcu aldığını, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere yaptıkları hakaretler ile yolcuları mağdur ettiğini ve adeta yarışır gibi hız yaparak yolcu güvenliğini tehlikeye attığını belirten vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimlerini sıklaştırmalarını istedi.
Toplu taşımada tavan yapan hafif raylı sistem beklentisi olan Vanlılar, her gün artarak devam eden toplu taşıma ve ulaşım sorunu için hızlı ve kalıcı çözümler istiyor. Halk otobüsleri, minibüsler ve son bir kaç yıldır sefere başlayan akıllı otobüslere rağmen, kentteki düzensiz seferler toplu ulaşımdaki sorunların başında geliyor. En önemli ikinci sorun ise durakların olmasına rağmen halk otobüsleri ve minibüslerin durak dışı noktalardan yolcu almaları. Trafik ve yolcu güvenliği açısından insan hayatına önem vermeyen sürücülerden de şikâyetçi olan vatandaş çözüm bekliyor. Nüfusun her geçen gün arttığı, şehrin sınırlarının genişlediği kentte yapılan tüm dokunuşlara rağmen, toplu taşıma yetersiz kalıyor. Okulların da artmasıyla artan yolcu sayısı, toplu taşımayı adeta çekilmez hale getirdi. Van’da şehir içi otobüslerin halkı mağdur etmede sınır tanımadıklarını ve kapasitenin üzerinde yolcu aldığını belirten vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimlerini sıklaştırmalarını istedi.

“Toplu taşımada sıkı denetim yapılmalı”
Van’da şehir için sefer yapan belediye ve özel halk otobüsleri şoförlerinin tavırlarından, şoförlerin hareket halinde yayalara yol vermemesi, durak dışında yolcu alması, aracın yolcu kapasitesini aşacak şekilde yolcu almasından dolayı şikâyetçi olan halk, yetkililerin denetimlere daha fazla ehemmiyet vermesi çağrısında bulundu. Şoförlerinin insanları adeta istiflercesine yolcu almaya devam ettiğini ve engellilere karşı çok kaba davranışlar sergilediklerini belirten Vanlılar, ücretsiz, engelli ve yaşlı kartı olan vatandaşlara karşı otobüs şoförlerinin hakarete varan davranışlar sergilediklerini ifade etti.

“Toplu taşıma araçları sürücüleri yaşlılara hakaret ediyor
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ali Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşa çıkardığı ücretsiz kartlardan dolayı şoförlerin bu vatandaşları araçta, halkın önünde dışladığını söyledi. Akbaş, “Şoförler, bu insanlara adeta hakaret ediyorlar. Geçen gün bindiğimiz otobüs şoförü arabaya binen bir vatandaşı o kadar insanın içerisinde adeta azarlarcasına ‘Bedava biniyorsunuz, kimsenin size yer verme hakkı yok. Bizi bekletmeye de hakkınız yok. Ayakta durun’ diyerek azarladı. İnsanları inmesi gereken bir yerde değil de önüne gelen ve kendince uygun gördüğü bir yerde insanları indiriyorlar. Yaşlı veya engelli vatandaşlar var ve bundan dolayı mağdur oluyorlar. Böyle bir hizmet anlayışı olamaz. Hiçbir yerde yok böyle bir hizmet anlayışı. Bu durumdan şikâyetçiyiz, razı değiliz” dedi.

“Halk otobüsleri ve minibüsler vatandaşı bıktırdı"
Şoförlerin, araçları sürekli olarak tıka basa doldurma çabası içerisinde olduklarını ve daha fazla yolcu sebebiyle bazen 15 dakikalık bir yolu 40 dakikada ancak gidebildiklerini belirten Mehmet Uzun, “Yolcu taşıtları gerek minibüs gerekse, halk otobüsü yer olup olmadığına bakmaksızın sürekli yolcu alıyorlar. Kadın erken demeden otobüste yolcuları istifliyorlar. Halk mecbur olduğu için otobüse biniyor. Çünkü binmezse bir sonra gelen otobüste aynı durumda. Bunun dışında istedikleri her noktada yolcu alıyorlar. Müsait yer dediğimizde ise ‘durak dışında indirmiyoruz’ diye karşılık veriyorlar. Merkezde düzensiz bir araç kullanışları var, otobüs ve minibüsler arasında çekişme var gibi, sürekli hız yapıyorlar. İnsanların canını iki, üç kuruşa düşürüyorlar. Gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde araç bekliyorduk, çocuklu bayanda vardı yanımda, durması için ne kadar işaret çeksem, ıslık çalsam görmemezlikten geliyor. Sebebi ise yaşlı ablamızın elinde çocuk arabası, insanlık değil bu. Anneleri, eşleri, kızlarına bunu yapsınlar içleri ferah olacaksa susalım. Bu şekilde taşıma hizmeti olamaz. Sürekli şikâyetlerimizi dile getiriyoruz el atan kimse yok. Yetkililere sesleniyoruz, bu Van için yüz kızartıcı bir durum müdahale edilsin” diye konuştu.

“Yolcuya kötü davranan sürücünün aracı taşımadan men edilsin”
Van Büyükşehir Belediyesinin ve idarecilerin duruma el atmaları gerektiğini söyleyen Leyla Işık, “Bugün Van’da güzel işler yapılıyor. Ama ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıları maalesef bir türlü aşılamadı. Bu duruma bir son vermelerini istiyoruz. Buradan sesleniyorum yetkililere. Otobüs şoförleri yolculara insan muamelesi yapmıyor. Yolcu, şikâyetini dile getirdiğinde ise ‘Binmeseydiniz, zorla mı bindirdik’ şeklinde cevaplarla karşılık veriyorlar. Şikâyetçiyiz, bu sesimizi duysunlar. Ben bir kadınım çarşıda işim olacak çocuğum ile çıktığım zaman çocuk arabasını gören her araç hızla önümden geçiyor, araca alanda bin laf ediyor. Van’ın sahipleri otobüs şoförleri gibi bu Van’ın bir şoförler odası, bir ulaşım daire başkanlığı yok mu ne zaman bu halimize çözüm bulacaklar” şeklinde konuştu.

VAN

30 Eylül 2019 Pazartesi

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