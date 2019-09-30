Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda yaşanan izdiham Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; “Turnikelerde bir biletin okunup seyircinin içeriye girmesi 8 saniye sürüyor” “Dolayısıyla maça girişlerin daha erken saatte başlaması, seyircilerin ise daha erken gelmeleri gerekiyor” “İzdihamı elektronik bilet uygulamasını devre dışı bırakarak önledik”

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kahramanmaraşspor maçında taraftarların stada giriş esnasında yaşanan sorun, diğer maçlarda yaşanmayacağını söyledi.

Dünkü maçta yaşanan izdihamla ilgili Bölge Gazetesi spor muhabiri Salih Deniz'in sorularını cevaplayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, öncelikle galibiyette emeği geçen teknik heyet ve sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Maça 1.5 saat kala kapıları açmasıyla ciddi bir yığılmanın yaşandığını ifade eden İnanç, “Turnike sistemimiz daha önce hiç kullanmadığımız bir elektronik bilet sistemine geçildi. Turnikelerde bir biletin okunup seyircinin içeriye girmesi 8 saniye sürüyor. Dolayısıyla maça girişlerin daha erken saatte başlaması, seyircilerin ise daha erken gelmeleri gerekiyor. Bu anlamda emniyet yetkilileri ile görüştük, önümüzdeki maçlarda daha erken saatlerde gerekli aramayı yapıp kapıları inşallah seyircilerimize açacağız. Dolayısıyla dünkü o sıkışıklığı ve izdihamı elektronik bilet uygulamasını devre dışı bıraktık ve turnikeleri boşa çıkarıp bilet yırtma modeli ile hızlı bir şekilde taraftarı içeri almaya çalıştık. Bu anlamda tabi bir karışıklık oldu. Malumunuz takımın havası iyi olunca talep te çok. Sağolsun taraftarımızda yoğun ilgi gösteriyor. Dışarıda kalan taraftarlarımızda oldu. Emniyet ve TFF yetkilileri ile görüşerek bileti olup ta dışarıda kalan seyircilerimize karşı tribünleri açarak tolere ettik. Dışarıda biletli seyircimiz kalmadı çok şükür. Dünkü yoğunluk bu söylediklerimden kaynaklıydı” dedi.

Müdür İnanç, “Karşı tribünlerinde şuan içerisinde bulunduğumuz maraton tribününün aynısı yapılacak. 23 Ekim’de ihalesi var. Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Van Spor Futbol Kulu Başkanı Servet Yenitürk’e maçta teklifimizi sundum. Onlarda çok makul karşıladılar. İhaleye alacak olan firma 23 Ekim’de ihale yapıldıktan sonra itiraz süreci var, yer teslimi, işe başlama süreci bu Kasım ayının ortalarını bulabiliyor. Bizde dedik ki bu süreçte karşı tarafı yıkıp yapsak bile zaten bu sezona yetişmeyecek. O zaman kışın maç sırasında orada tadilata girmek yerine rakip seyirciye ayırdığımız 550570 kapasiteyi Van Spor FK taraftarlarına kullandırıyoruz. Karşı tarafı da rakip takım seyircisine kullandırıyoruz. 570 taraftar biz fazladan almış oluyoruz. Dolayısıyla karşı tarafın ihalesi bitse bile, yer teslimi yapılsa bile ilgili firma ile görüşeceğiz gerekli hazırlıkları yapsınlar. Biz kazmayı

müsabakaların bitimine 56 hafta kala Mart ayı sonuna bırakacağız ki bu süreçte de o karşı taraftaki tribünden istifade edelim. Dolayısıyla kaşı tribüne kazmayı hemen vurmayı planlamıyoruz. İhale bitse, sonuçlansa, yer tespiti yapılsa bile ihaleyi alacak yüklenici firma ile görüşüp karşı tarafın hazırlıklarını yaptıracağız. Fakat, kazmayı yine valimiz ve kulüp başkanımızla görüşüp uygun göreceğimiz tarihte yıkımına başlayacağız” şeklinde konuştu.

VAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:34

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