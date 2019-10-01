Van’da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

VAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:34

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