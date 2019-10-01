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Doğasever 125 dağcı Vanadokya’yı gezdi

İHA

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Kapadokya'ya benzerliğiyle yöre halkı tarafından 'Vanadokya' olarak adlandırılan peribacalarını gezdi.

Doğasever 125 dağcı Vanadokya’yı gezdi

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Kapadokya'ya benzerliğiyle yöre halkı tarafından 'Vanadokya' olarak adlandırılan peribacalarını gezdi.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan peribacaları ile aynı alanda bulunan çok sayıda tünel ve mağara turizme kazandırılmayı bekliyor. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar Mahallesi’nde volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmıyor. Yöre halkı tarafından "Vanadokya" olarak adlandırılan ve her yıl özellikle yaz mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan peri bacaları, son yıllarda yağışların etkisiyle ortaya çıkan metrelerce uzunluktaki çok sayıda tünel ve mağarayla da dikkatleri çekiyor.
Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığındaki 124 kişilik ekip, sabah erken saatlerde Van’dan hareket edip ilk olarak Başkale’nin Yavuzlar Mahallesi’ne gitti. Kapadokya’ya benzerliği nedeniyle yöre halkı tarafından “Vanadokya” ismi verilen peribacalarını gezen doğaseverler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak doğayla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, “124 doğaya gönül vermiş dostumuzla Vanadokya peri bacalarına adeta çıkartma yaptık. Vadi Doğa Sporları Kulübü; periyodik doğa yürüyüşü programının bu haftaki rotası, Van’a 120 kilometre uzaklık mesafesinde olan Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bulunan Aziz Bartholomeus Manastırı ve Yavuzlar Mahellesi'nde bulunan ve Vanadokya olarak bilinen peri bacalarını gezdik, gördük ve tarihe şahitlik ettik. Vanadokya, yaklaşık 17 bin peribacasını barındırır. Büyük bir alana yayılan peribacalarının yanında 35 mağara ve 12 oyma evi bulunmaktadır. Peribacaları, Ardzrouni Krallığı başta olmak üzere birden fazla medeniyet ve beyliğe ev sahipliği yapmış. Kayaçların bulunduğu doğa güzelliğinin yanında, zengin tarihi geçmişi ile tarihe ışık tutmaktadır. Vadi Doğa Sporları Kulübü ailesi olarak insanları doğa ile buluşturmak ve bir doğa bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Sadece gezmiyoruz, doğanın korunması konusunda insanlarımızı bilgilendiriyoruz ve yine doğada kalma, doğada yürüyüş ve doğanın kurallarına uyum konusunda dostlarımızı bilinçlendiriyoruz. Hiç bir kamu kurum ve kuruluştan destek almadan tamamıyla gönüllülük asasına dayalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yıkma koru, öldürme yaşat, kirletme temiz kalsın. Tarihi dokuya ve doğa güzelliklerine define bahanesiyle dokunma, yıkma, koru. Doğadaki canlılara avcılık bahanesiyle dokunma, öldürme ve yaşat. Kirletme temiz kalsın diyoruz. Özellikle Van Gölü başta olmak üzere doğayı, dereleri kirletme ki kirlenmesin. Eğer insanoğlu kirletmezse zaten temizler, temiz kalmaya devam edecek. Her etkinliğimizde bu konuları dile getireceğiz. Bu konularda bir bilinç oluşturmak için çabalayacağız. Önemli olan bu bilinci oluşturmaktır" dedi.

VAN

01 Ekim 2019 Salı

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