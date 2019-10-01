145 parça tarihi eserle yakalanan kişiye gözaltı

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VAN'da, polis ekiplerince hareketlerinden şüphelenilen S.D.'nin üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada, 145 parça tarihi eser ele geçirildi. S.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendiği S.D.'yi durdurdu. S.D.'nin üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada, 145 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arasında sikke, bilezik ve kolye bulunduğu belirtildi. S.D., gözaltına alındı.



VAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:34

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