Van’da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik

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Van’da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı.

Öğle saatlerinde İpekyolu ilçesindeki Sanat Park ve yanındaki Sanat Sokağında uygulama yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcıları arasında gerginlik çıktı. Bir zabıta memurunun da darp edildiği gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar gerginlikten sonra bölgeden ayrılırken, yaralı zabıta memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

GÜNEŞ 05:56

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

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