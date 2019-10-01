AYKOME Eylül Ayı Genel Kurul toplantısı yapıldı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) 2019 yılı Eylül ayı son genel kurul toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı temsilcileri, altyapı yatırım kuruluşları ve ilçe belediyelerinin ilgili birim müdürleri katıldı. AYKOME 2019 Eylül ayı genel kurul toplantısında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının zemin tahrip bedelleri birim fiyatları, birim fiyat teklifleri görüşüldü.

Toplantı, birim müdürleri ile altyapı yatırımcı kuruluşlarının görüş ve önerilerini bildirmesinin ardından sorucevap bölümüyle son buldu.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

GÜNEŞ 05:56

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.