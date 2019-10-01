Erciş Şeker Fabrikasından ekonomiye 150 milyon TL katkı

Van'ın Erciş Şeker Fabrikasında, 32. dönem pancar alım kampanyası yapılan törenle başladı.

ErcişVan karayolu üzerinde bulunan fabrika alım sahasında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer, Şekerİş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, MHP Erciş İlçe Bakanı Murat Işık, kurum amirleri, çiftçiler ile fabrika çalışanları katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, fabrikanın 1988 yılında hizmete açıldığını söyledi. 32. pancar alım kampanyasının kazasız belasız geçmesi temennisinde de bulunan Çelik, fabrikanın Van Gölü havzasının tarıma dayalı en büyük sanayi kuruluşu olduğunu anımsatarak, “Erciş Şeker Fabrikamız 32 yıldır yöremize ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük fayda sağlamış olup, katkı sağlamaya da devam edecektir. Farikamız Van, Bitlis ve Ağrı sınırları içinde 9 ilçede bin 354 çiftçi ile 38 bin 404 dekar alanda ekim yapılmıştır. Kampanyamız süresince tahminen 195 bin ton pancar işlenecektir. Elde edilecek pancarın 141 bin tonu fabrikamızda şekere dönüştürülecektir. 54 bin ton pancar ise Ağrı Şeker Fabrikasına gönderilerek şekere dönüştürecektir. Kampanyamız 61 gün sürecektir. İşlenecek bu pancardan 21 bin ton şeker, 5 bin ton melas, 48 bin ton yaş pancar posası elde edilecektir. Fabrikamızın yöre ekonomisine katkısı ise yaklaşık 150 milyon TL civarındadır. Memur, işçi ve hizmet satın alınarak istihdam ettiğimiz çalışan sayısı kampanyada 605 kişi, kampanya haricinde ise 534 kişi olup, fabrikamız yöremizdeki istihdam sağlayan en büyük kamu kuruluşudur’’ dedi.

Şeker İş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal ve Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer de törende birer konuşma yaptılar.

Daha sonra kürsüye gelen Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, gelişen bir dünyada rekabetçi bir anlayışla üretim yapılmasının önemini belirterek, “Bundan dolayı kendimizi çok geliştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki büyük şeker üreticilerine baktığımızda hangi teknolojileri, hangi bilimsel deneyleri, hangi sistemleri kullandıklarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bizler de inşallah Ankara'daki genel müdürlüğümüzün desteğini alarak şeker fabrikamızı daha da büyütmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından, fabrikaya ilk şeker pancarı getiren 7 üreticiye protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Topluca dua edilip kurban kesildikten sonra pancar alımına start verildi.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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