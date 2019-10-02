Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi İstanbul’dan Van’a tayin olan ‘Kara’, ilk görevini başarıyla tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi İstanbul’dan Van’a tayin olan ‘Kara’, ilk görevini ...

İHA

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi İstanbul’dan Van’a tayin olan ‘Kara’, ilk görevini başarıyla tamamladı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul’dan Van’a görevlendirilen narkotik madde arama köpeği Kara’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 4 adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

VAN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:34
  • GÜNEŞ 05:56
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sırt çantalarındaki 55 kilo eroini, narkotik köpeği 'Kara' buldu
YEREL HABERLER Sırt çantalarındaki 55 kilo eroini, narkotik köpeği ...
(Özel) Bu kedi ders dinleyip kitap okuma saatine katılıyor Öğrencilerin sahiplendiği kedi, bir öğrenci gibi sınıfa girip öğretmeni dakikalarca dinliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu kedi ders dinleyip kitap okuma saatine ...
Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik
YEREL HABERLER Van'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik
Zabıta ekipleri Sanat Parkı’nı seyyar satıcılardan temizledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Sanat Parkı’nı seyyar satıcılardan ...
Erciş Şeker Fabrikasından ekonomiye 150 milyon TL katkı
YEREL HABERLER Erciş Şeker Fabrikasından ekonomiye 150 milyon TL ...
Kaymakam Türkman, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Türkman, mahalle muhtarlarıyla bir araya ...
Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik ...
Van’da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
Özalplı öğrenciler ektikleri ürünlerin hasadına başladı
YEREL HABERLER Özalplı öğrenciler ektikleri ürünlerin hasadına ...
AYKOME Eylül Ayı Genel Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AYKOME Eylül Ayı Genel Kurul toplantısı yapıldı
Van’da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
YEREL HABERLER Van’da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
Erciş'te şeker pancarı alımı törenle başladı
YEREL HABERLER Erciş'te şeker pancarı alımı törenle başladı
Van YYÜ'de resim sergisi
YEREL HABERLER Van YYÜ'de resim sergisi
Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim’de perdelerini açıyor
YEREL HABERLER Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim’de perdelerini açıyor
145 parça tarihi eserle yakalanan kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 145 parça tarihi eserle yakalanan kişiye gözaltı
Van’da 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Van’da 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ için ...
Başkan Say’dan Aslan ve Karabağ’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Say’dan Aslan ve Karabağ’a ziyaret
"Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" sona erdi
YEREL HABERLER "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" ...
Başkan Aslan’dan ‘Yeni Yasama Yılı’ açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘Yeni Yasama Yılı’ açıklaması
Van’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Van’da tarihi eser operasyonu
Başkan Sabırlı’dan ‘Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı
Van'da 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi
Doğasever 125 dağcı Vanadokya’yı gezdi
YEREL HABERLER Doğasever 125 dağcı Vanadokya’yı gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X