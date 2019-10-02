Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi İstanbul’dan Van’a tayin olan ‘Kara’, ilk görevini başarıyla tamamladı

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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul’dan Van’a görevlendirilen narkotik madde arama köpeği Kara’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 4 adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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