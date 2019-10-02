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Azmin ve kararlığın zaferi Gürpınarlı Ayşin, iş yerini açarak en büyük hayalini gerçekleştirdi

İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Ayşin, azmi ve kararlılığı sayesinde hayalindeki iş yerini açtı.

Azmin ve kararlığın zaferi Gürpınarlı Ayşin, iş yerini açarak en büyük hayalini gerçekleştirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Ayşin, azmi ve kararlılığı sayesinde hayalindeki iş yerini açtı.
Gürpınar’da 'Gül Ev Yemekleri' adlı iş yerini açarak başarıya adım atan iş kadını Songül Ayşin, en büyük hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bir kadının iş hayatında başarılı olması için mücadele etmesini gerektiğini belirten Ayşin, “İş kadını olmak iş hayatına atılmak çocukluk hayalimdi. Şu an uzun yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Tabi ki bu hayalimi gerçekleştirmemdeki en büyük destekçim eşim olmuştur. Bunun yanında önceki Kaymakamız Osman Doğramacı, rahmetli kayınpederim ve ortağım olan eniştemin destekleri olmuştur. Bu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Evli ve 3 çocuk annesi olan Ayşin, eleştirilerin kendilerini yıldırmadığını belirterek, “Ev hanımlığından iş hayatına atılmak her kadın için örnek teşkil etmesi gerekir. Uzun yıllar bu hayali kurdum ve iki yıl önce ilk girişimimde bulundum. Ev yemekleri yapma üzerine bir iş yeri açtım. Ancak ilçemdeki insanların hem kadınlara bakış açısı hem de bendeki başarıyı görenler beni çekemez oldu. Sürekli beni şikayet etmeye başladılar. Çok acımasız eleştiriler, suçlamalar yapıldı. Dedikodular ve eleştireler sonrası yapılan şikayetlerle beraber bundan önceki iki iş yerim ruhsat bahanesi veya başka bahanelerle kapatıldı. Ben yılmadım ayakta kaldım. Bu işi yapacağım dedim. Bu cesaretle üçüncü iş yerimi açtım. Bana ortak olan eniştemle 'bu işi başaracağız dedik ve bir yıldan fazladır şu anki işletmemede başarıyı elde etmiş oldum. İlla ev yemekleri yapan bir yer açmamdaki kararımda yıllar öncesine dayanmaktadır. Evime gelen misafirler, başka evlerde yaptığım yemekler ve benim yaptığım yemekleri yiyenler ısrarla bana bu işi yapmamı önerdiler. Çünkü el lezzetim insanların damak tadına uyuyordu. Bundan yola çıkarak 'Gül Ev Yemekleri' isimli iş yerini açtım. Bu sayede hem çocuklarımı istediğim gibi okutmak için eşime destek oluyorum hem de ilçemdeki insanların temiz, lezzetli ve uygun fiyata yemek yemelerini sağlamış oluyorum” ifadelerini kullandı.

VAN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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