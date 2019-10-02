Van’da birçok projeye imza atan Zeor Media Basın Yayın Pazarlama A.Ş., ‘Van’ın Enleri’ projesinin ardından yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Daha önce çeşitli alanlarda proje yapan şirket, bu seferki projesi ödüllü müzik yarışması. ‘Van Starını Arıyor’ isimli ses yarışmasının Van’da ses getirmesi bekleniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştiren Zeor Media, 5 yıldır ‘Van’ın Enleri Ödül Töreni’ni de aralıksız düzenliyor.

Van Starını Arıyor yarışması hakkında bilgi veren Van Tivi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, yarışma için başvuruların başladığını ifade etti. Olgun, “Yarışmamız Van’a hayırlı olsun. Başvurularımız başladı. Yarışmada yer almak isteyen adaylar, www.vanstarınıarıyor.com adresinden başvuru yapabilir. Bir ay sürecek başvuru sonrası adaylar 4 kişiden oluşan jüri önünde ön performans sergileyecek. Elemeleri geçen 12 yarışmacı büyük finale kalacak. Finale kalan yarışmacılarımız hafta içi salı günleri Van Tivi’den de canlı yayınlanacak olan programda jüri ve davetlilerimizin huzurunda performanslarını sergileyecek. Gece sonunda en az SMS alan yarışmacı elenecek, diğer adaylar ise yollarına devam edecek. 12 hafta sonra birinci olan adayımız için albüm ve klip çalışması yapılacak. Yarışmamızın ilimize iyi bir sinerji yapacağından kuşkumuz yoktur" dedi.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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