17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp

Van'ın Erciş ilçesinde ‘işe gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan 24 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istedi. Oğlunun kaybolduğunu güvenlik güçlerine de bildirdiğini anlatan Abdulvahap Taş, "Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. 8 Eylül tarihinde ‘işe gidiyorum’ diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Durumu polise ve jandarmaya da bildirdim. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsüdür. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden hemen bize haber verirdi. Ama günlerdir ne bir telefon ne de bir mesaj alabiliyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyorum" dedi.

VAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

GÜNEŞ 05:56

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.