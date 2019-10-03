Yalova’nın termali bölge halkının emrinde Terma City, Doğu ve Güneydoğu bölgelerini termal sularla buluşturmak için faaliyete geçti

180 milyon dolarlık yatırım değeriyle tamamlanan Yalova Terma City Tesisleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşları bekliyor.

Terma City, 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 200 yatak kapasiteli. Sadece 6 bin metrekare üzerine kurulu Spa’sı bulunan tesisin, özel olarak dizayn edilen bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreni düzenleyen Terma City, ayrıca Yalova’ya gelen vatandaşlara bölgeyi de tanıtarak bölge ekonomisine de katkıda bulunacak.

Termal sularının insan sağlığına faydalarını üst seviyede halka sunan Terma City, sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye’de ‘termal turizm’ alanında en büyük yatırımların başında geliyor. Türkiye termal kaynakları bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Avrupa’dan ve dünyanın her köşesinden gelen misafirleri ağırlayan Terma City, bu hizmetten tüm Türkiye’de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşları da bilgilendirmeyi hedefledi. Uzmanlar tarafından dünyanın en kaliteli termal suları arasında olduğu belirtilen Terma City, kaynakları eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığı belirtiliyor. Bölge halkının termal sulardan faydalanması ve tanıması için Van şehrinde vatandaşlara yönelik tanıtım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

840 oda sayısı ve 2 bin 200 yatak kapasitesi bulunan otelde, 20 özel kral dairesi ve 1 başkanlık süiti de yer alıyor. Bin 500 çalışanıyla aynı anda konaklayan 2 bin 200 misafire hizmet verebilecek kapasitede olan otelde; 6 bin metrekare sağlık, spa ve kür merkezi ve spor salonu, bin 500, 300 ve 200 metrekarelik açık ve kapalı havuzları, 3 Alacarte ve 2 bin 600 metrekarelik 1 ana restoran olmak üzere toplamda 4 restoran yer alıyor. 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulu otelin yatırım maliyeti ise 180 milyon dolar olduğu belirtildi.

VAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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