Van Dostluk Grubundan TÜSİAD’a teşekkür

– Van Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimine teşekkür etti.

Van Dostluk Grubu adına yazılı bir açıklamada bulunan Başkan Avcı, yarın yapılacak olan TÜSİAD toplantısına dikkat çekerek, “Bölge ekonomisinin kalkınması amaçlı Van Dostluk Grubu olarak yaklaşık 2 yıldır çaba gösterdiğimiz toplantıyı yarın Van’da gerçekleştireceğiz. Elite World Van Hotelde saat 10.00’da yapacağımız toplantıya katılım sağlayacak olan TÜSİAD Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, toplantının ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Vanlı iş insanı ve aynı zamanda TÜSİAD ve Van Dostluk Grubu Üyesi Adnan Bayram ise, Van’da yapılacak toplantının önemine değinerek, “TÜSİAD ile birlikte Van'da büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Van Dostluk Grubu üyeleri olarak TÜSİAD’lı iş insanlarını Van'a getirme adına büyük emekler sarf ettik. İki yıldır verdiğimiz çabanın sonucu olarak Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını ilimizde ağırlıyoruz. Böylesi önemli bir toplantıyı burada yapmalarını gerek ekonomi açısından gerekse iş dünyası açısından oldukça önemli buluyoruz. Bu anlamda böylesi önemli bir toplantının ilimizde gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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