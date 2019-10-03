Başkan Sabırlı'dan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, camilerin İslam medeniyeti tarihindeki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu ifade ederek, “1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftası Camiler Haftası olarak kutlanırken, 2003 yılından itibaren de bu hafta Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı, başarılı hizmetlere vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camilerimiz; vatan sevgisinin, milli bütünlüğünün telkin edildiği, şehitlik gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır. Camiler aynı zamanda birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul, dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir. Ülkemizin en ücra köşesinden metropollere kadar hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek, toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir. Din görevlilerimiz bu görevlerini ifa ederken, toplumsal ve güncel olayları takip eden ve bunları halka aydın, ufku açık, yol gösteren bir anlayışla yapmaları da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla son yıllarda millidini ve ahlaki değerlerimizdeki aşınmayı durdurma ve gidermede, Bahçesaray din görevlilerimizin gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

VAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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