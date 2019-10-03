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Başkan Güler’den ‘Turizm ve Seyahat Fuarı’ değerlendirmesi Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu ...

İHA

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, bu yıl onuncusunu düzenledikleri Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın her anlamda olumlu geçtiğini ifade ederek, "Fuarımızı 4 günde toplam 51 bin 835 kişi ziyaret etti" dedi.

Başkan Güler’den ‘Turizm ve Seyahat Fuarı’ değerlendirmesi Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler: “10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nı 51 bin 835 kişi ziyaret etti”

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, bu yıl onuncusunu düzenledikleri Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın her anlamda olumlu geçtiğini ifade ederek, “Fuarımızı 4 günde toplam 51 bin 835 kişi ziyaret etti” dedi.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl onuncusu düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı turizmcileri sevindirdi. Fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler; İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan turizm firmalarının katılımıyla düzenlenen fuara yurt içinden de önemli katılımların olduğunu dile getirerek, fuarın verimli geçtiğini söyledi. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın Türkiye’nin üçüncü büyük, ancak verimlilik bakımından Türkiye’nin birinci büyük fuarı olduğunu vurgulayan Güler, “Fuar süresince gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen yaklaşık 4 bin profesyonel ziyaretçinin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler, gerekse yurt dışı ve yurt içindeki heyetlerin yaptığı protokollerle Türkiye’nin en verimli fuarı diyebiliriz. Fuarda 136 stantta 400 marka sergilendi. İran’dan bu sene yoğun bir katılım oldu. Biz bu sene İran’ın Fas bölgesine yöneldik. Çünkü bölge olarak biz İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan bölgelerinden yeterince turist çekiyoruz. Bizim bu sekmendi daha yukarıya çekmemiz gerekiyordu. Bunun da yolu Fas bölgesinden geçiyordu. Biz bu sene İsfahan, Şiraz, Meşet ve Tahran’dan güçlü turizmcileri ve protokolü getirdik. Yine Azerbaycan’da da yoğun bir çalışma başlattık. Aynı zamanda kongreyle birlikte 15 ülkeden 300 akademisyen getirdik. Fuarı 4 gün boyunca 51 bin 835 kişi ziyaret etti. Bu da şu ana kadar bizim kendi turizm fuarımızda yakaladığımız en iyi rakamlardan biri. Renkli ve güzel bir fuar oldu” dedi.
Fuara Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun 60 iş adamıyla, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun ise önemli bir protokolle katılmalarının önemli olduğuna değinen Başkan Güler, “Antalya Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde 60 kişilik bir heyetin yanında Isparta Valisinin üst düzeyde bir katılımıyla gerçekleşen toplantılarda, VanAntalya arasındaki turizmi geliştirme adına çok önemli kararlar alındı. Özellikle Antalyalı turizmciler ile Vanlı turizmciler arasında geleceğe dair görüşmeler yapıldı. Aynı şekilde İran’daki yetkililerle seferlerin daha da arttırılması yönünde görüşmelerimiz oldu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen tur operatörleri, acente ve otel sahiplerini; hem bölgenin hem de İran’dan, Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Irak’tan ve Nahçıvan’dan gelen turizmcilerle birebir buluşturup, gelecek için güzel bağlantılar oluşturdu” ifadelerini kullandı.
İstanbul ve Antalya’nın Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirten Güler, “Turizm ve kültür anlamında Antalya, Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür. Antalya’nın beslediği her il, turizmde çok iyi trend elde edebilir. Bu minvalde Vali Münir Karaloğlu’nun zaten Van’a pozitif bakışı var. Bu noktada gerek iç turizmde gerekse yurt dışından gelen turistleri Van’a aktarmanın çalışmalarını yaptılar. İlerde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Ben bu anlamda fuarımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VAN

03 Ekim 2019 Perşembe

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