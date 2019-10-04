Van Devlet Tiyatrosundan muhteşem açılış

Van Devlet Tiyatrosu, ‘Yanlışlıklar Komedyası’ adlı oyunla sezonu açtı.

Villiam Shakespeare’nin yazdığı, Özgür Avcu’nun yönettiği ‘Yanlışlıklar Komedyası’ adlı oyunla perdelerini açan Van Devlet Tiyatrosu, seyircisinden tam not aldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ’un katılım sağladığı prömiyer gecesine tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Salonun hınca hınç dolduğu Van Devlet Tiyatrosunda, oyuncuların sergilediği performans izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Oyun sonunda Yönetmen Özgür Avcu, özellikle tiyatro severlerin gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, seyirciler ise oyuncuların gösterdiği performansın alkışa değer olduğunu dile getirdiler. Oyunu çok beğendiklerini belirten tiyatro severler, bu tür oyunları bundan sonrada Van'da izlemek istediklerini söylediler.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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