Van’da toplu ulaşım araçlarında denetim

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, İskele ve Ordu caddelerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri, şehir merkezinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Son zamanlarda toplu taşımalarla ilgili şikayetlerin artmasıyla harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan İskele ve Ordu caddelerinde ortak bir denetim gerçekleştirdi. Minibüslere yönelik yapılan kontrollerde, trafik zabıta ekipleri tarafından kılık kıyafet, film, aksesuar, araç temizliği ve fazla yolcu denetimleri yapılırken, emniyet ekipleri tarafından da ehliyet, ruhsat kontrolleri yapılarak emniyet kemerleri kontrol edildi.

Yaklaşık iki saat süren denetimlerde, eksikleri olan minibüs şoförlerine ilk etapta gerekli uyarılar yapılırken, aykırı araçlara da belediye ve emniyet tarafından ayrı cezai işlem uygulandı.

Van Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik kontrollerini sıklaştıracağı belirtildi.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:53

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.