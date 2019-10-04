Van’da katı atık alanı için yer tahsisi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak ‘Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi’ için alan tahsisini gerçekleştirdi.

Van’da çevre dostu belediyecilik anlayışını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun zamandır yaşadığı çöp ve çevre sorununa çözüm üretilmesi için projelendirilen alanların tahsisine dönük yapılan çalışmaları bir bir sonuca bağlıyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Özalp yolu üzerinde yapişletdevret usulü ile hayata geçirilecek Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi’nin Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan 326 bin 851 metrekarelik alanın tahsisini tamamladı.

Yer tahsisi yapılan Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim

Tesisinin yapımı devam ediyor.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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