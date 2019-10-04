Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı

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Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gevaş ilçesinde yaralı olarak bulunan Kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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