Tuşba Belediyesi, ‘Mega Projesi’nin açılışı için gün sayıyor

Van’ın Tuşba Belediyesinin, mega projelerinden olan İskele Sahil 2. Etap Rekreasyon Projesi açılış için gün sayıyor.

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bataklık ve çöplük alanları projelendirerek Van halkının hizmetine sunmaya devam ediyor. Sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları, halk plajı, spor tesisleri, tarımsal projeler, parklar ve yeni modern yaşam alanları oluşturan Tuşba Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, İskele Sahil 2. Etap Rekreasyon Projesi, Van Evleri ve Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile turizm açısında yeni çekim ve cazibe merkezleri oluşturuyor. Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve bölgenin kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Yılsonuna doğru açılışı gerçekleştirilmesi planlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte yerel yatırımcıların hedeflediği ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. Sahil hattında yapılan oyun parkları, spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve çay bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurları bölge ekonomisine bir katma değer oluşturacak. Bu katma değerle ortaya çıkacak olan iş gücü ihtiyacının da yerelden sağlayarak istihdam sorununun çözümüne bölgesel düzeyde katkı sağlayacak.

Daha önceleri sahipsizlikten tamamen şehrin hafriyat döküm alanı şeklinde bilinçsizce kullanılan kıyı şeridinin dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanı olarak halkın hizmetine sunulacağını vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, projenin tamamlanmasıyla binlerce insanın rahatlıkla aynı anda farklı etkinlikler yapabileceğini anlattı. Başkan Akman, “Sahil bandının tamamını kapsayan yürüme yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları yer almaktadır. Sahil şeridi, bakımsız ve kaderine terk edilmiş durumundan modern sahil konumuna geldi” ifadelerini kullandı.

İskele Rekreasyon 2. Etabı yaşam alanında büyük boy ağaçların dikildiğini de dile getiren Başkan Akman, “İskele Rekreasyon 2. Etabı toplam 84 bin metrekare yeşil alana sahiptir. Bin 350 metre kıyı şeridine 7 metre genişliğinde taş tahkimat, kıyı şeridi boyunca renkli yürüme bandı, 2.5 metre genişliğinde renkli beton bisiklet yolu, bir adet plaj futbol sahası, bir adet plaj voleybol sahası, değişik tasarımlı kent mobilyaları, Van’ın simgesi olan Van kedisi ile inci kefali (Van Balığı) figürlerinin bulunduğu meydanlar, çocuk eğlenme alanları, macera parkurları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanları yer alıyor. Bu mega projemiz son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaması durumunda inşallah kasım ayının sonunda veya en geç aralık ayının başında düzenleyeceğimiz bir törenle halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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