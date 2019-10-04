Tuşba’da özel çocuklar için etkinlik

Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Disleksi Haftası ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında özel çocuklar için bir etkinlik düzenlendi.

Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen programda çeşitli etkinliklerle fiziksel aktiviteler yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, özel gereksinimli çocukların aileleriyle görüşerek bu konudaki farkındalık çalışmalarının öneminden bahsettiklerini ifade ederek, “Özel gereksinimli bireylerin normal hayat standartlarını yakalaması ve sosyal işlevselliğinin sağlanması konusunda rehabilitasyon ve uzman desteğinin önemini anlattık. Psikososyal Destek Biriminde; psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler görev yapıyor. Ailelerin hem kendileri hem çocukları için Psikososyal Destek Biriminden hizmet alabilirler. Obezite Biriminde de görev alan diyetisyenlerimiz; obezite, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme konularında çocukyetişkin bireylere ücretsiz olarak sağlıklı beslenme danışmanlığı veriyor” dedi.

VAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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