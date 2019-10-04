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Erciş’te ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği

İHA

Van'ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Erciş’te ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği

Van’ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Yürüyüş Günü’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
‘Haydi Erciş sen önden yürü, sağlığın peşinden gelsin’ sloganıyla sağlık personeli tarafından Erciş sahil solunda düzenlenen yürüyüşe; Erciş Sağlık Şube Müdürü Metin Çelik, doktor, hemşire, ebe ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Diyetisyen Düzgün Taşkın, sağlıklı yaşam yürüyüşünü düzenlemek için bir araya geldiklerini belirterek, obeziteye dikkat çekti. Gün geçtikçe obezitenin artık hastalıkların başında geldiğini anlatan Taşkın, “Maalesef hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarından ülkemizde her üç kişiden biri obeziteye yakalanmakta ve bu çocukluk çağına kadar inen bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler de Erciş İlçe Sağlık Müdürü Cumali Demirkol, şube müdürümüz Metin Çelik ve obeziteden sorumlu birim amirliği olarak sağlıklı yaşam yürüyüşümüzde ‘Haydi Erciş sen önden yürü, sağlığın peşinden gelsin’ sloganıyla obeziteye dikkat çekip, tüm halkımızı harekete geçmeye davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.
Konuşmanın ardından, Erciş Sağlık Müdürlüğü personelleri pankart ve sloganlar eşliğinde Erciş sahil yolunda yaklaşık 5 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi.

VAN

04 Ekim 2019 Cuma

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