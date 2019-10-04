AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi

– AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine çağrılan Van’ın Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar’ın görevden ayrılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar arasında değerlendirme yapıldı. Genel merkeze çağrılan 4 aday arasında AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar getirildi.
VAN
04 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 04:36
- GÜNEŞ 05:57
- ÖĞLE 12:00
- İKİNDİ 15:18
- AKŞAM 17:53
- YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.