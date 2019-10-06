Van’da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

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Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, MuradiyeÇaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer’in cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

VAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

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