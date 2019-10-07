Kafes avcısı jandarmaya takıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 3 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pay bölgesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 3 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Takozu olmayan otomatik av tüfeğine, kafeslere ve kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Pay Jandarma Karakol Komutanına ve personeline teşekkürler ettiler.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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