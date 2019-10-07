Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşıyor

İHA

Van Gölü sahilinde bulunan ve çok sayıda balıkçı teknesinin kullandığı Çitören Mahallesi'ndeki liman, dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden sıkıntı yaşayan balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.

Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşıyor

Van Gölü sahilinde bulunan ve çok sayıda balıkçı teknesinin kullandığı Çitören Mahallesi'ndeki liman, dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden sıkıntı yaşayan balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.
Av yasağının 15 Temmuz'da son ermesi ardından balıkçılar Van Gölü'ne açılmaya başlarken, Van'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çitören Mahallesi'ndeki balıkçılar zor günler geçiriyor. Çitören'de balıkçılık yapanlar, teknelerini limana yanaştırmakta sıkıntı yaşıyorlar. Fırtınanın oluşturduğu dalgaların getirdiği kum yığınlarının limanının giriş kısmını kısmen kapatması ve su düzeyindeki düşüş, teknelerin limana girişçıkışlarında kuma saplanmasına neden oluyor. Zaman zaman balık gösterme radarları ile pervaneleri zarar gören balıkçılar, yetkililerden sorunun çözülmesi konusunda yardım bekliyorlar.
Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Nurettin Yıldız isimli balıkçı, “Yazın inşaat, kışın ise balıkçılık uğraşıyoruz. Kışın limanın kapanması bize sıkıntı yaşatıyor. Her sene bu çileyi çekiyoruz. Yetkililerden bu sıkıntının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gölde meydana gelen dalgadan dolayı kumları limanın girişine getiriyor. Hal böyle olunca da limana girişçıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Limana girişçıkışlarında balık gösterme radarlarımız kuma değdiği için zarar görüyor. Sürekli söküp tamiri için Van merkeze götürmek zorunda kalıyoruz. Balık gösterme radarının yanı sıra motor pervaneleri de zarar görüyor. DSİ yetkililerine haber verdik. Bir ekip buraya gelip keşif yapıp çekimlerini yaptılar ve birkaç gün sonra geleceğiz dediler ama halen gelen olamadı.
Balıkçıların sorunlarını yerinde inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Şuanda Van Gölü kenarındaki en büyük balıkçı mahallelerinden birisi olan Çitören Mahallesi’ndeki Çitören limanındayız. Buradaki mahallede yüzlerce insan balıkçılık yaparak evine ekmek götürüyor ve geçimini bundan sağlıyor. Fakat buradaki Çitören limanının ağzımın kapanması nedeniyle onlarca tekne içeride hapsolmuş durumda ve dışarı çıkıp Van Gölü'nde balık avcılığını gerçekleştiremiyorlar. Aslında bu durum hızlıca çözülmesi gerekli olan bir durum. Çünkü her geçen gün burada balıkçıların bir kaybı söz konusu. Buradan yetkililere sesleniyoruz ve limanın ağzının açılarak dan tekrardan balıkçılığa uygun hale getirilmesini bekliyoruz” dedi.

VAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:39
  • GÜNEŞ 06:00
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli atletten Başkan Say’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Milli atletten Başkan Say’a teşekkür ziyareti
Kafes avcısı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Kafes avcısı jandarmaya takıldı
Van’da dev yılan gösterisi ‘2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van’da dev yılan gösterisi ‘2. Yöresel Ürünler ve ...
Van'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Van’da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
Kafes avcılarına 11 bin 260 TL ceza
YEREL HABERLER Kafes avcılarına 11 bin 260 TL ceza
2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı
AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam’a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam’a coşkulu ...
AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
YEREL HABERLER AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
Van'da AK Parti yeni ilçe başkanlarına görkemli karşılama
YEREL HABERLER Van'da AK Parti yeni ilçe başkanlarına görkemli ...
Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 500 kilometre yürüdüler
YEREL HABERLER Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 500 ...
Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler
YEREL HABERLER Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler
Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' açıklaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' ...
Vali Bilmez, Van Postası Gazetesi yazarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Van Postası Gazetesi yazarları ile bir ...
The Rest Coffee engellileri ağırladı
YEREL HABERLER The Rest Coffee engellileri ağırladı
Van’da İranlı Şair Pervin İtisami etkinliği
YEREL HABERLER Van’da İranlı Şair Pervin İtisami etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X