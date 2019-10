Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşıyor

Van Gölü sahilinde bulunan ve çok sayıda balıkçı teknesinin kullandığı Çitören Mahallesi'ndeki liman, dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden sıkıntı yaşayan balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.

Av yasağının 15 Temmuz'da son ermesi ardından balıkçılar Van Gölü'ne açılmaya başlarken, Van'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çitören Mahallesi'ndeki balıkçılar zor günler geçiriyor. Çitören'de balıkçılık yapanlar, teknelerini limana yanaştırmakta sıkıntı yaşıyorlar. Fırtınanın oluşturduğu dalgaların getirdiği kum yığınlarının limanının giriş kısmını kısmen kapatması ve su düzeyindeki düşüş, teknelerin limana girişçıkışlarında kuma saplanmasına neden oluyor. Zaman zaman balık gösterme radarları ile pervaneleri zarar gören balıkçılar, yetkililerden sorunun çözülmesi konusunda yardım bekliyorlar.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Nurettin Yıldız isimli balıkçı, “Yazın inşaat, kışın ise balıkçılık uğraşıyoruz. Kışın limanın kapanması bize sıkıntı yaşatıyor. Her sene bu çileyi çekiyoruz. Yetkililerden bu sıkıntının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gölde meydana gelen dalgadan dolayı kumları limanın girişine getiriyor. Hal böyle olunca da limana girişçıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Limana girişçıkışlarında balık gösterme radarlarımız kuma değdiği için zarar görüyor. Sürekli söküp tamiri için Van merkeze götürmek zorunda kalıyoruz. Balık gösterme radarının yanı sıra motor pervaneleri de zarar görüyor. DSİ yetkililerine haber verdik. Bir ekip buraya gelip keşif yapıp çekimlerini yaptılar ve birkaç gün sonra geleceğiz dediler ama halen gelen olamadı.

Balıkçıların sorunlarını yerinde inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Şuanda Van Gölü kenarındaki en büyük balıkçı mahallelerinden birisi olan Çitören Mahallesi’ndeki Çitören limanındayız. Buradaki mahallede yüzlerce insan balıkçılık yaparak evine ekmek götürüyor ve geçimini bundan sağlıyor. Fakat buradaki Çitören limanının ağzımın kapanması nedeniyle onlarca tekne içeride hapsolmuş durumda ve dışarı çıkıp Van Gölü'nde balık avcılığını gerçekleştiremiyorlar. Aslında bu durum hızlıca çözülmesi gerekli olan bir durum. Çünkü her geçen gün burada balıkçıların bir kaybı söz konusu. Buradan yetkililere sesleniyoruz ve limanın ağzının açılarak dan tekrardan balıkçılığa uygun hale getirilmesini bekliyoruz” dedi.

