Milli atletten Başkan Say’a teşekkür ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli atletten Başkan Say’a teşekkür ziyareti

İHA

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada 2'ncilik elde ederek milli takıma seçilen Mahsum Değer, Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Milli atletten Başkan Say’a teşekkür ziyareti

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada 2’ncilik elde ederek milli takıma seçilen Mahsum Değer, Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı ziyaret ederek teşekkür etti.
TAF tarafından 21 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen şampiyonada 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mahsum Değer, ikincilik elde ederek milli takıma seçilmişti. Yakalanan başarının ardından ayağının tozuyla Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ile birlikte Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı ziyaret eden Değer, sunmuş olduğu desteklerden dolayı şükranlarını iletti.
Ziyarette, şampiyona ve yakalanan başarı ile ilgili Başkan Say’a bilgiler veren Hüseyin Esen, Değer’in elde ettiği başarının ardından 15 Kasım 2019 tarihinde Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacağını belirtti. Hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Esen, kentimizi ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile dönmeyi arzuladıklarını kaydetti. Bu başarının yakalanmasında her zaman yanlarında olan Başkan Say’a teşekkür eden Esen ve Değer, madalya ile döneceklerini vurguladılar.
Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say ise, ülke adına yakalanan başarının önemine değindi. Mahsum Değer’in çok iyi bir atlet olduğunu vurgulayan Başkan Say, Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasında da başarı ile döneceğine yürekten inandığını vurguladı. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Başkan Say, olmaya da devam edeceklerini belirtti.
Ziyaret, şampiyonanın detaylarının anlatılmasının ardından hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.

VAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:39
  • GÜNEŞ 06:00
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşıyor
YEREL HABERLER Balıkçı tekneleri kum yüzünden limana ...
Kafes avcısı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Kafes avcısı jandarmaya takıldı
Van’da dev yılan gösterisi ‘2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van’da dev yılan gösterisi ‘2. Yöresel Ürünler ve ...
Van'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Van’da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti
Kafes avcılarına 11 bin 260 TL ceza
YEREL HABERLER Kafes avcılarına 11 bin 260 TL ceza
2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı
AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam’a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam’a coşkulu ...
AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
YEREL HABERLER AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
Van'da AK Parti yeni ilçe başkanlarına görkemli karşılama
YEREL HABERLER Van'da AK Parti yeni ilçe başkanlarına görkemli ...
Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 500 kilometre yürüdüler
YEREL HABERLER Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 500 ...
Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler
YEREL HABERLER Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler
Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' açıklaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' ...
Vali Bilmez, Van Postası Gazetesi yazarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Van Postası Gazetesi yazarları ile bir ...
The Rest Coffee engellileri ağırladı
YEREL HABERLER The Rest Coffee engellileri ağırladı
Van’da İranlı Şair Pervin İtisami etkinliği
YEREL HABERLER Van’da İranlı Şair Pervin İtisami etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X