Van Büyükşehir Belediyesinden kırsal mahallelere tarımsal hizmet

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinin kırsal bölgelerinden biri olan Örenkale Mahallesi’nde tarımsal hizmetler bakımından büyük bir hizmete imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Birçok ilçede yaptığı sulama kanalları ile çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak il merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi’ni suyla buluşturdu. 2018 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanan Başkale ÖrenkaleHasanabad Sulama Tesisi, tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğundaki sulama kanalı üzerinde bent, yol geçişleri, plak köprü, akedük ve sel geçişleri bulunuyor. Daha önce arazi sulamalarında ve hayvanlara su vermekte büyük sıkıntı yaşayan Örenkale Mahallesi sakinleri, biten sulama kanalı ile büyük bir rahatlığa kavuşmuş oldu.

Birçok ücra mahallede tarımsal anlamda hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini topladı.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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