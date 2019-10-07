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Çilli Sınır Kapısı açılıyor Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari: “Çilli Sınır Kapısı’nı açtırmak ...

İHA

Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, yaklaşık 30 yıldır her siyasetçinin seçim malzemesi olan ve kangren haline gelen Çilli Sınır Kapısı'nı kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Çilli Sınır Kapısı açılıyor Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari: “Çilli Sınır Kapısı’nı açtırmak bizlere nasip oldu” “İlçemize yapacağımız her hizmet Allah rızası içindir”

Van’ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, yaklaşık 30 yıldır her siyasetçinin seçim malzemesi olan ve kangren haline gelen Çilli Sınır Kapısı’nı kısa zamanda açacaklarını söyledi.
Bakanlar Kurulu Kararı ile sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin verilen karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında varılan mutabakat sonucu, Çaldıran ilçesi Yücelen Mahallesi Çilli mevkiinde bir sınır ticaret merkezinin kurulmasının uygun olacağı hususunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yaklaşık 30 yıl önce yapılan girişimlerle iki ülke arasında bir sınır kapısının açılması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak yılan hikayesine dönen ve kangren haline gelen sınır kapısı bir türlü açılamadı. Her seçim döneminde oy alabilmek için malzeme olarak kullanılan Çilli Sınır Kapısı, nihayet AK Parti’li Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri ile sonuca ulaşarak açılıyor. İki ülke arasında imzalanan protokolle birlikte Çilli Sınır Kapısı’nın açılması için imzalar atıldı.

“Çilli Sınır Kapısı’nı açtırmak bizlere nasip oldu”
Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Çilli Sınır Kapısı’nın açılması sözünü verdiğini belirten Başkan Ensari, “İlçemizde yaklaşık 30 yıldır her siyasetçinin seçim malzemesi olan ve kangren haline gelen Çilli Sınır Kapısı’nı açtırmak bizlere nasip oldu. Halka hizmeti, Hakk’a hizmet olarak bildik ve verdiğimiz her vaadi tek tek yerine getirerek başımız dik olarak halkımızın karşına çıkacağız. Yaklaşık 30 yıldır yılan hikayesine dönen Çilli Sınır Kapısı sorununu çözdük” dedi.

“İlçemize yapacağımız her hizmet Allah rızası içindir”
İlçe ekonomisinin şahlanarak Çaldıran’ın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Ensari, “İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çilli Mahallemizde kurulacak olan sınır kapısının açılması ile birlikte çevre il ve ilçelerinden vatandaşlarımızın yapacakları sınır ticareti ile ilçe ekonomimize ciddi anlamda katma değer sağlamasını bekliyoruz. İlçemize kalıcı hizmetleri yapma noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Maddi eserler yapmak marifettir, esas olan gönülleri fethetmektir. İlçemize yapacağımız her hizmet Allah rızası içindir. İlçemizde Çilli Sınır Kapısı’nın açılması gibi yıllardır beklenen Çubuklu Barajı’nı da çözdük. Abdalağa Göleti’ni de çözmek bizlere nasip oldu. Bizim halkımız sadece vaatlerle kandırılmayı hak etmiyor. Verilen vaatlerin yerine getirilmesi ile ancak gönüllerde taht kurulabilir. İki ülke arasında pazar alanlarının kurulmasıyla birlikte Çilli Sınır Kapısı hizmete açılacak” şeklinde konuştu.
Çilli Sınır Kapısı’nın açılacağını duyan vatandaşlar ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yıllarca ilçemize gelerek bizlerden oy istemek adına malzemeleri hazırdı. Çilli Sınır Kapısı, Çubuklu Barajı ve Abdalağa Barajı’nın açılması vaadinde bulunup giderlerdi. Artık bizler açılmayacağına inanmıştık. Bizlere komik geliyordu. Ancak bu dönemde yapıldı. İlçemizin kalkınmasına büyük katkısı olacak, istihdam artacak, ticaretimiz canlanacak ve ilçemiz gelişecek. Kimler sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun” dediler.

VAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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