Van’da ‘Aile Hekimliği 1. Aşama Sertifikalı Uyum Eğitimi’

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Göç Birimi tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli verilebilmesi amacıyla düzenlenen ‘Aile Hekimliği 1. Aşama Sertifikalı Uyum Eğitimi’nin ikincisi tamamlandı.

Eğitimin ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; “Hekimlik sürekli kendini güncelleyen ve gelişime açık olan bir meslek grubudur. Sağlık Bakanlığımız, eğitime çok önem veriyor ve bu tarz programları destekliyor. Dünyada 1. basamak sağlık hizmetlerinin önemi her geçen gün çok daha iyi anlaşılıyor. Bu hizmetleri sizlerin katkıları, bizlerin çabalarıyla çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Öncelikle bu eğitime katkı sağlayan eğitimci hekim arkadaşlarıma, eğitime katılan tüm hekimlerimize ve sertifika programımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, bu eğitimin hekimlerimize mesleki yaşamlarında önemli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.

Program sonunda başarılı olan hekimlere sertifikaları İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, başkan yardımcıları Dr. Fatih Taman ile Büşra Tapan Soğanda ve eğitimciler tarafından takdim edildi.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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