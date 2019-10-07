Gürpınar Belediyesinden futbol turnuvası

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 35 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın tüm takımlara başarılar dileyerek start vermesiyle başlayan turnuvada centilmenlik mesajı verildi. Gürpınar stadında düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Tanış, “Gençlerimizin yoğun isteği üzerine böyle bir organizasyon yaptık. Gençlerimize bu hizmeti sunarken mahallelerimiz arasında iletişimi güçlendirmeyi amaçladık. 35 takımımız turnuvaya başvurdu. Birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde turnuvamıza iştirak eden tüm sporculara başarılar diliyorum. Hem izleyenlerin hem de oynayanların keyifli vakit geçireceğine ve centilmence bir turnuva olacağına inanıyorum” dedi.

Yeniden Parmakkapıspor ve Çavuştepespor arasında oynanan açılış maçını belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da izledi.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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