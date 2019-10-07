1-7 Ekim Emzirme Haftası

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Özel Lokman Hekim Van Hayat Hastanesinde 17 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Emzirme Haftası için hastanede stant kurularak, broşürler dağıtıldı. Anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirme pozisyonları gibi birçok konuda ve hastanenin gebe eğitim salonunda her cuma günü 15.0016.00 saatleri arasında yapılan emzirme eğitimi ile ilgili anne adayları bilgilendirildi.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

GÜNEŞ 06:00

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:49

YATSI 19:05

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