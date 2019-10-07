Van’da 'çökük göğüs' hastalarına ‘nuss’ yöntemi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Mecit Berkay Dülge isimli lise öğrencisi, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde ise 'pektus ekskavatum' olarak bilinen 'çökük göğüs' ameliyatında uygulanan 'nuss' yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. İsmail Can Karacaoğlu, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde 'pektus ekskavatum' olarak bilinen 'çökük göğüs' ameliyatını 'nuss' yöntemi ile gerçekleştirdi. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ‘nuss’ ameliyatıyla lise 3. sınıf öğrencisi Mecit Berkay Dülge (17) sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Karacaoğlu, Van'da ilk kez bu ameliyatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Nuss, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde ise 'pektus ekskavatum' olarak bilinen göğüs kafesi çöküklüğüne yaptığımız kapalı bir ameliyat. Bu hastalık 300400 kişiden onda birinde görülen bir hastalık. Kaburgaların, kıkırdakların fazla büyümesinden meydana geliyor. Göğüs kafesinin içeriye doğru göçmesiyle iman tahtasının içeriye çökmesine neden olan bir hastalık. Bu ameliyatla, çöküklük düzeltiliyor. Bunun da üç şekli var. Birincisi vakum uygulaması. Bu uygulama zahmetli bir işlem. İkincisi raviç denilen yöntem. Açık yapılan bu ameliyatın iyileşme süresi uzun ve göğüs kafesini bozan bir ameliyat. Üçüncüsü ise 2005'ten beri ABD'de bir doktorun uyguladığı 'nuss' adında ameliyatın kapalı olarak yapılma şekli. Kapalı olarak iman tahtasının altındaki kemiğin altına bir destek yerleştirerek, çukurun öne doğru itilip, bu çöküklüğün düzeltilmesi şeklinde yapılıyor. Van'da kapalı yöntemle ilk ameliyatı yaptık. Ameliyatın cerrahi kısmı yarım saat sürdü. Paslanmaz çelik bir bar ya da titanyum bir bar hastamıza yerleştiriliyor. Bar üç yıl içeride kalacak. Göğüs kafesi normal şekle döndükten sonra barı çıkartacağız. Hastamızın durumu gayet iyi. Bugün taburcu edeceğiz" dedi.

Anne Güner Dülge de, sevinç gözyaşı dökerek, "Oğlum hastalığından dolayı denize girip yüzemiyordu. Kalbinde ritim bozukluğu oluyordu. Çok şükür, başarılı ameliyatla oğlum sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

VAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:39

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