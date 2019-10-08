Yayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladı

YAZ aylarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinden Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalara gelen göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bölgeden ayrılmaya başladı. Aileler araçlarla, çobanlar ise koyun sürüleri ile yaklaşık bir ay sürecek dönüş yolculuğuna çıktı.

Van'ın Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçeleri ile Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu süre içerisinde yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, sonbahar aylarına girilmesi ile birlikte dönüş yolculuğuna başladı. Yolculuğa aileler araçlarla, çobanlar da koyunlar ile yürüyerek yüzlerce kilometre yol katediyorlar. Bu yolculuk ise yaklaşık bir ay sürüyor. Çobanlar sürüleriyle geceleri belli noktalarda konaklıyor, gündüzleri yollarına devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesinin Arpet Mahallesi'ne bağlı yayla yol güzergahın kullanan ve bu güzergahtaki dağlık alanlardan geçen çobanlar, yüzlerce yıldır süren bir geleneği yaşattıklarını, her yıl hem gelirken, hem de dönerken 2 ay boyunca yollarda olduklarını anlattı.



VAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:40

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

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