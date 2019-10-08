Oyunu izlemeye geldiler, kendilerini sahnede buldular ‘Hayat Kime Güzel’ kahkahaya boğarken, kadın seyircinin farklı gülüşü zaman zaman oyunun akışını etkiledi

İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel’ isimli 2 perdelik yerli komedi tiyatro oyunu tiyatroseverleri kahkahaya boğarken, oyunu izlemeye gelen çift kendilerini sahnede buldu.

Televizyon ekranlarında komedi dizilerinde rol alan ünlü tiyatro oyuncularının yer aldığı ‘Hayat Kime Güzel’ isimli oyun, Van’da tiyatroseverlerden tam not aldı. Van Meşale Organizasyon tarafından getirilen ve Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel’ adlı tiyatro oyunu, salonu dolduran tiyatroseverlerin oyuna dahil olmasıyla geceye ayrı bir renk kattı. Tekin Duman ve Çınar Şahin tarafından yazılan, Deniz Oral, Tuba Erdem, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk ve Burçak Kabadayı’nın rol aldığı oyun seyircilerin büyük beğenisini kazanarak, ayakta alkışlandı.

Van’a has değerlerin de doğaçlama olarak yer aldığı oyunun ikinci perdesinde ise farklı gülüşüyle Fatma isimli öğrenci ve yarışmaya katılan Nebat Yılmaz çifti, tiyatro oyununa renk kattı. Oyunun ikinci perdesinde sunuculuğunu Faruk Sofuoğlu'nun yaptığı yarışmaya katılan seyirciler Nebat Yılmaz çifti, profesyonel oyunculara taş çıkardı. Kendilerini oyuna kaptıran çift, izleyenlerden ve tiyatro oyuncularından tam not altı. Yaklaşık 45 dakika süren ikinci perdeye, Fatma isimli öğrenci de farklı gülüşüyle damgasını vurdu. Oyuncu Faruk Sofuoğlu, farklı gülüşüyle zaman zaman oyunun akışını etkileyen Fatma'yı sahneye davet etti.

Oyunun sonunda bir açıklamada bulunan Tiyatro Oyuncusu Tuba Erdem, Van’ın her zaman olduğu gibi yine şahane olduğunu ifade ederken, oyuncu Faruk Sofuoğlu ise “Bazen seyirci arasında farklı kişiler çıkabiliyor. Çok garip gülen bir kız vardı ve oyuna renk kattı. Bunun yanında Nebat ve Yılmaz çifti de yarışma oyununa renk kattılar. Van seyircisi her zaman başkadır. Çünkü her espriyi alıyor, reaksiyon veriyor oyuna katılmayı çok seviyor. Son zamanlarda insanlar eğlenmek, oyuna katılmak interaktif bir eğlence istiyor. Van’da da biz bunu gördük. Hakikaten biz seyirciden daha çok eğlendik. Hele gülen kız beni bitirdi. Bence Van, turizm açısından işlenebilecek ve daha yukarı seviyelere çıkartılabilecek bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hacı Ali Konuk, Van'ın güzel ve insanlarının merhametli olduğunu kaydederken, Burçak Kabadayı da ilk defa geldiği Van'a hayran kaldığını söyledi.

Oyuna yarışmacı olarak renk katan Nebat ve Yılmaz çifti ise “İlk defa böyle bir şeyin parçası olduk. Zaten oyuncular da doğaçlama yapıyormuş. Sahnede öğrendik. Bir şeyler katabilmişsek ne mutlu bize. Bizim için çok keyifli, farklı bir deneyim oldu” dedi.

VAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:40

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