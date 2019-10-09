TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Van Atatürk

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Bülent Uludoğan xx, Yakup Bulut xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Yakup Demir x, Samet Cantürk x, Barış Gök x, Sefa Küpeli x (Mert Özyıldırım dk. 61 x), Barış Sağır x, Oktay Aydın xx, Mehmet Sıddık İstemi x (Timuçin Aşcıgil dk. 79 x), Batuhan Er x, Tunç Murat Behram x (Emrah Tacir dk. 61 x)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Berkay Özer xx (Emre Demir dk. 46 xx), Berat Çetinkaya xx, Alpay Koldaş xx, Seçkin Getbay xx, Abdullah Balıkçı xx, Ali Say xxx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46 xx), İbrahim Şirin xx, Kadir Arı xx (Feyyaz Aydil dk. 74 xx), Ömer Akyörük xx

Teknik Sorumlu: Ali Seçkin Topçu

Goller: Kadir Arı (dk. 12) Feyyaz Aydil (dk. 90) (UTAŞ Uşakspor), Oktay Aydın (dk. 19) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: İbrahim Şirin (dk. 10), Berat Çetinkaya (62), Emre Demir (dk. 72), Oğuzhan Yazıcı (dk. 85), Feyyaz Aydil (dk. 90+4) (UTAŞ Uşakspor), Samet Cantürk (dk. 68), Yakup Demir (dk. 90+4), Mert Özyıldırım (dk. 90+5) (Vanspor FK)

VAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

GÜNEŞ 06:02

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:46

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.