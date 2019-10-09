Vali Bilmez, daire başkanlarıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daire başkanları ile toplantı yaparak, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları Salih Allahverdi, Nihat Arpa ile Ali Özvan ve büyükşehir ile VASKİ’nin daire başkanları katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda personel ve kaynakların doğru kullanımı, belediyenin vizyon çalışmaları, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, kültürel faaliyetler, kentin çehresini değiştirecek projeler gibi birçok konu ele alındı.

VAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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