Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VanBaşkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza VanBaşkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Başkale ilçesinden Van istikametine gelen plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye

Grup Amirliği ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansla hastaneye sevk etti.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:03

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:44

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.