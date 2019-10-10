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YYÜ'de ‘15 Temmuz’ konulu panel

İHA

YYÜ'de ‘15 Temmuz’ konulu panel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında "Bir Milletin Uyanışı" konulu panel yapıldı.
YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen panelde, YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan “15 Temmuz Kalkışmasına Genel Bakış”, Prof. Dr. Metin Ayışığı “Milli Mücadeleden 15 Temmuz Kalkışmasına Milletin Direnci”, Doç. Dr. Bekir Koçlar “Cumhuriyet Tarihinde Darbeler”, Doç. Dr. M. Zeki Duman “Demokrasi Kültürümüzde 15 Temmuz”, Dr Öğretim Üyesi Neşe Coşkun “Dini Hassasiyetlerle Devlete İhanet Korkusu” başlıklı birer konuşma yaptı.
YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin'in de bulunduğu programa çok sayıda öğrenci katıldı. Program, panelistlere verilen teşekkür belgesi ile son buldu.

VAN

10 Ekim 2019 Perşembe

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