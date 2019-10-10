Van YYÜ’den Barış Pınarı Harekatına destek

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosundan yapılan açıklamada, “Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ülkemizin geleceği ve teminatı noktasında hayati bir karara imza atan devlet büyüklerimize; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı göğüs gererek gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürün kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize Yüce Allah’tan muvaffakatiyetler dileriz” denildi.

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