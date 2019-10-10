Başkan Kahraman’dan, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kahraman’dan, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İHA

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, yaptığı yazılı açıklama ile 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdikleri, bu operasyona güvenlik korucuları olarak gönüllü katılmak istediklerini söyledi.

Başkan Kahraman’dan, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, yaptığı yazılı açıklama ile 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdikleri, bu operasyona güvenlik korucuları olarak gönüllü katılmak istediklerini söyledi.
'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini, bu operasyona güvenlik korucuları olarak gönüllü katılmak istediklerini söyleyen Başkan Kahraman, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti millî güvenliğinin gereği olarak ve ticari hayatının ana damarlarını ve boru hatlarını güvenceye almak; dindaşlarını, soydaşlarını ve bölge halkını terör örgütlerinin ve barbar ABD'nin hegemonyasından kurtarmak için, yaklaşan 3. Dünya savaşına, sınır ötesinde güvenlik bariyerleri oluşturmak için 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak zorunda kalmıştır. Bugüne kadar sıcak çatışma olmadan diplomasinin tüm kanallarını kullanarak sorunları çözmeye çalışan Türkiye'nin muhatapları sorumluluklarını yerine getirmemiş, tüm kapıları kapatmıştır” dedi.

“Tek ve son seçeneğimiz sıcak çatışmadır”
Başkan Kahraman, “Bugünden itibaren Mehmetçiğimizin ve Peygamber ocağı olarak tanımladığımız gözbebeğimiz ordumuzun havada karada ve denizde seferde olduğu bilinciyle; siyasi hesaplarımızı, hırslarımızı, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak, vatandaşlık bilinci ve olgunluğuyla yurt içinde sükunetin sağlanmasında her türlü katkıyı sergilemeliyiz. Bu günden itibaren hain terör örgütlerinin yurtiçinde bulunan sempatizanları, üyeleri, etki ajanları, militanları, uyuyan hücreleri ve her türlü organları; orman yangınları, kundaklamalar, sokaklarda kışkırtıcı davranışlar, parti binalarına saldırılar, siyasi suikastler, hassasiyetleri kaşıyıcı davranış ve saldırılar, sosyal medyada yanıltıcı ve yanlış paylaşımlar gibi pek çok hain faaliyetle toplumu tahrik etmeye, iç karışıklık ve hatta iç çatışma ortamını hazırlamaya gayret gösterebileceklerdir. Hepimiz bu tip durumlara hazırlıklı olup, yetkili, güvenilir ve resmi makamların beyanatlarını esas alarak yurt içindeki sükuneti sağlamalıyız. Hepimiz birer istihbarat elemanı gibi şüpheli görülen her türlü şahıs, olay, paylaşım gibi olgularda ilgili makamlara ihbarlarımızı yapmalıyız. Toplumu hareketlendirmeye yönelik olarak şehrimizin kalabalık meydanlarında harekete geçmesi muhtemel provokatörlere karşı uyanık olmalıyız. Unutmayalım ki; doların yeri dolar ama, vatanın yeri dolmaz. Hiç bir hesabın insanın memleketinden, devletinden daha kıymetli olmadığına inanıyoruz. Âgâh olalım kardeşlerim. Zira başka Türkiye yok. Bu Necip Millet Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ne kadar kahraman bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi Kahraman Ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey ümmetçe tek yumruk olmaktır. Kudreti sonsuz Rabbimiz, ümmetin ümidi olan kadirşinas, Alicenap bu kahraman necip milleti her türlü dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

VAN

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:03
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak
YEREL HABERLER Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak
Van YYÜ'den, Barış Pınarı Harekâtı´na destek
YEREL HABERLER Van YYÜ'den, Barış Pınarı Harekâtı´na destek
Van'da ‘Barış Pınarı Harekatı' için 'Fetih süresi' okundu
YEREL HABERLER Van'da ‘Barış Pınarı Harekatı' için 'Fetih süresi' ...
AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Güngör göreve başladı
YEREL HABERLER AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Güngör göreve başladı
Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
Van YYÜ’den Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER Van YYÜ’den Barış Pınarı Harekatına destek
Kafes avcısına 7 bin 444 TL ceza
YEREL HABERLER Kafes avcısına 7 bin 444 TL ceza
Vanlı masterler yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Vanlı masterler yemekte bir araya geldi
Van YYÜ'de "Genç İSG Sempozyumu" düzenlendi
YEREL HABERLER Van YYÜ'de "Genç İSG Sempozyumu" düzenlendi
YYÜ'de ‘15 Temmuz’ konulu panel
YEREL HABERLER YYÜ'de ‘15 Temmuz’ konulu panel
Rektör Şevli’den ziraat fakültesine ziraat
YEREL HABERLER Rektör Şevli’den ziraat fakültesine ziraat
Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Vali Bilmez, daire başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, daire başkanlarıyla bir araya geldi
Van’da korkutan ev yangını
YEREL HABERLER Van’da korkutan ev yangını
TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: ...
Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk’e ziyaret
YEREL HABERLER Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk’e ziyaret
Esnaftan Kaymakam Savar’a ziyaret
YEREL HABERLER Esnaftan Kaymakam Savar’a ziyaret
Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 ...
AK Parti’li Arvas: “Bakanlığa ait yetkilendirme süresi bir yıl uzatılacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas: “Bakanlığa ait yetkilendirme ...
Rektör Şevli'den kurum ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Şevli'den kurum ziyareti
Çöp kovalarını kırıp Van Gölü’ne atan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Çöp kovalarını kırıp Van Gölü’ne atan şüpheliler ...
Başkan Kahraman’dan, çocukları PKK’ya kaçırılan Vanlı annelere çağrı
YEREL HABERLER Başkan Kahraman’dan, çocukları PKK’ya kaçırılan Vanlı ...
Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan ...
Zihinsel engelliye cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
YEREL HABERLER Zihinsel engelliye cinsel istismar sanığına 23 yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X