Van'da ‘Barış Pınarı Harekatı' için 'Fetih süresi' okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'daki camilerde de 'Fetih süresi' okunup dualar edildi.

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'daki tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu. Hazreti Ömer Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp hep bir ağızdan dua etti.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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